Дню рыбака посвятили исследования консервов из лососевых, мастер-класс, концерт, угощение и фейерверк

В 2022 году в консервах с горбушей «Вкусные консервы», «Лента» и в консервах с неркой «КитБай» обнаружили неживых личинок нематод. В 2018 году таковых консервов было девять. Кстати, у консервов с горбушей «КитБай» фактическая масса оказалась меньше заявленной — на упаковке 240 г, а по факту 221 г. Больше заявленной — у продукции «Вкусные консервы» — на упаковке 245 г, по факту 276 г. В 2018 году заявленная масса нетто соответствовала фактической у всех исследованных консервов.