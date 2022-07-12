Кандидат «на вылет»: активист Максим Чихунов может отправиться вон из КПРФ

Учитывая, что Шульгу и Васюкевича сразу же поставил на место вице-спикер Заксобрания Приморья, глава реготделения КПРФ Анатолий Долгачёв, получается, что «праздник непослушания» всё же нашел одобрение у некоторых членов партии. Ранее Чихунов поддержал демарш другого «красного» депутата, подставившего партию своими заявлениями об СВО и последующим побегом в США, – Виктора Каменщикова из Владивостока. И хотя на тему спецоперации сам Чихунов высказывается подчеркнуто осторожно, не критикуя её напрямую, поддержка тех, кто выступает с пораженческими лозунгами, говорит о многом.