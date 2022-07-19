Логисты Приморского края стали чаще пользоваться отечественными системами мониторинга транспорта

«У приморских компаний мы наблюдаем тренд на активный поиск цифровых решений, которые в непростое время смогут снизить издержки, повысить рентабельность бизнеса и увеличить эффективность работы сотрудников. На фоне ухода некоторых зарубежных игроков с российского рынка транспортной телематики мы отмечаем значительный рост интереса к отечественным системам мониторинга среди крупного и среднего бизнеса Приморья. Решение интересно транспортным предприятиям, службам безопасности и автопаркам. Оно позволяет компаниям сократить расходы на содержание корпоративного автопарка на 30% и повысить эффективность работы автопарка на 25%», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.