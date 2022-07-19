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Posted 19 июля 2022, 06:36

Published 19 июля 2022, 06:36

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Логисты Приморского края стали чаще пользоваться отечественными системами мониторинга транспорта

Логисты Приморского края стали чаще пользоваться отечественными системами мониторинга транспорта

19 июля 2022, 06:36
Фото: 1Mi.
«МТС» сообщает о росте спроса на сервис удаленного контроля транспорта и разъездных сотрудников среди предприятий Приморского края.

По итогам шести месяцев 2022 года количество клиентов сервиса выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий спрос показали крупные логистические компании: на эту отрасль пришлось почти 40% всех новых подключений сервиса, который позволяет удаленно контролировать передвижения транспорта, расход топлива, определять неаккуратных водителей и автоматизировать загрузку автопарка.

Также существенно вырос спрос и в сфере ритейла: оптовые компании, имеющие в штате торговых представителей, лишь немного уступили транспортной сфере — на их долю пришлось 30% подключений сервиса. Замкнули тройку лидеров производственные и сервисные компании, медицинские и образовательные учреждения.

«У приморских компаний мы наблюдаем тренд на активный поиск цифровых решений, которые в непростое время смогут снизить издержки, повысить рентабельность бизнеса и увеличить эффективность работы сотрудников. На фоне ухода некоторых зарубежных игроков с российского рынка транспортной телематики мы отмечаем значительный рост интереса к отечественным системам мониторинга среди крупного и среднего бизнеса Приморья. Решение интересно транспортным предприятиям, службам безопасности и автопаркам. Оно позволяет компаниям сократить расходы на содержание корпоративного автопарка на 30% и повысить эффективность работы автопарка на 25%», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

27 июля состоится бесплатный вебинар «Как оценивать и анализировать эффективность работы автопарка, где эксперты МТС расскажут, как увеличить эффективность работы сотрудников и обогнать конкурентов при тех же затратах. Вебинар доступен для всех желающих, регистрация уже открыта.

#Политика#Приморский край#Новости
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