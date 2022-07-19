Смерть от оспы обезьян жителям Владивостока не грозит

Стоит, безусловно. Мы должны с вами знать обо всех «страшилках». Вспомните лихорадку Эбола в 2015 году. Для распространения вируса Эбола должны быть комары, которые являются переносчиками. Сам по себе вирус без этого комара не может попасть в организм человека, и, тем не менее, мы же с вами все коммуникативные, да? Поэтому у нас вероятность всегда существует, поскольку все-таки пошел рост заболеваемости этой инфекцией (в мире — прим. ред.), поэтому мы должны об этом знать.