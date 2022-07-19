Смерть от оспы обезьян жителям Владивостока не грозит

Posted 19 июля 2022, 04:18
Published 19 июля 2022, 04:18
Modified 20 августа, 13:13
Updated 20 августа, 13:13
Анна Ивановна, оспа обезьян — «страшилка», которой нас начали пугать с месяц назад. Насколько опасна эта инфекция? Стоит ли волноваться?
Стоит, безусловно. Мы должны с вами знать обо всех «страшилках». Вспомните лихорадку Эбола в 2015 году. Для распространения вируса Эбола должны быть комары, которые являются переносчиками. Сам по себе вирус без этого комара не может попасть в организм человека, и, тем не менее, мы же с вами все коммуникативные, да? Поэтому у нас вероятность всегда существует, поскольку все-таки пошел рост заболеваемости этой инфекцией (в мире — прим. ред.), поэтому мы должны об этом знать.
При любой ситуации мы должны с вами оценивать положительные и отрицательные стороны. Что положительного вот в этом инфекционном заболевании, в вирусе оспы обезьян? У него не воздушно-капельный механизм распространения, то есть вирус не летает по воздуху. К счастью нашему с вами, он не передаётся при непосредственном контакте с инфицированным, то есть ни при разговоре, ни при кашле, ни при чихании. Нужен только тесный контакт.
Что значит «тесный контакт»?
Соприкосновение кожи с кожей.
То есть рукопожатие — это уже возможный вариант?
При наличии в области кисти папул, если есть повреждение, есть изменённая кожа, тогда — да.
То есть с больным разговаривать можно, трогать его не надо?
Это ещё нужно знать, что он больной.
Если точно знать, что он больной?
Да, в принципе, да. То есть по воздуху вирус не летает, но передаётся при тесном контакте.
А если человек уже болен, это визуально читается?
Безусловно, это проявления, которые нельзя не увидеть, поскольку это высыпания на коже, и они могут быть обширные, могут быть локализованные, могут находиться где-то на фаланге пальца, это элементы по типу пузырёчков.
На лице бывает?
На лице — да. На лице тоже может быть, то есть там может быть везикула, может быть уже нагноение содержимого.
Все части тела могут быть поражены?
Да, любые. И вот как раз исключение — при вирусе обезьян высыпания бывают и на ладонной поверхности кистей, и на подошве стоп. То есть при других инфекционных заболеваниях высыпаний, как правило, там нет, а вот при вирусе оспы обезьян она встречается на этих поверхностях.
А это вообще можно лечить?
Это лечится, конечно. Но вы же знаете, что вирус оспы обезьян сходен с той натуральной оспой, которая была и бушевала много лет у нас, и вот это, наверное, единственное инфекционное заболевание, которое элиминировано, одно из немногих.
Что это означает?
Это означает, что у нас сейчас нет случаев натуральной оспы, потому что там была массовая вакцинация, и сегодня все люди, рождённые до 1980 года, имеют стойкий иммунитет против натуральной оспы, и он перекрёстным является против вируса оспы обезьян. С 1980 года массовая вакцинация прекращена. Эта вакцинация проводилась в родильном доме, и те, кто родился до 80-го года, видят у себя рубчики на верхней трети плеча.
Но, в крайнем случае, если у нас начнутся случаи заболевания вирусом оспы обезьян, вакцина есть, мы готовы. Это та вакцина, которая применялась против натуральной оспы. Вакцина — это профилактика. Если наши коллеги и сотрудники Роспотребнадзора поймут, что есть угроза распространения, тогда начнётся вакцинация. Мы готовы, Российская Федерация готова.
Лечат заболевших только в стационаре?
Заболевшего должны изолировать в любом случае. Это не относится к особо опасной инфекции, но он будет изолирован, потому что диагноз нужно доказать, нужно сделать всю лабораторную диагностику и разобраться с путями, то есть с кем человек встречался, эпидемический путь, кто ещё был в контакте, всю эту цепочку собрать.
Сколько времени занимает лечение?
Зависит от формы и степени тяжести.
То есть нельзя сказать, что, например, если заболел, через неделю ты выздоровеешь или через три месяца?
По-разному. Через три месяца вряд ли, инфекционные заболевания так долго не лечатся, люди быстрее поправляются. Но я не могу дать готового рецепта, потому что здесь есть много слагаемых, которые влияют на результат.
Оспа обезьян, как натуральная оспа оставляет на коже человека следы?
Опять же зависит от глубины высыпаний. Даже после ветряной оспы могут быть рубцовые изменения, поэтому здесь всё индивидуально.
Справка:
Анна Ивановна Симакова — доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней ТГМУ, главный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморского края.
Записала Юлия Айкина