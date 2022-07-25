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Фрида Кало посетила Владивосток

25 июля 12:06
Фото: Юлия Айкина / "Золотой Рог"
В «Седанка Сити» с 6 июля по 21 августа проходит мультимедийная выставка «Фрида Кало. Движущиеся полотна».

В торгово-развлекательном комплексе на втором этаже проводят показы, посвящённые непростой судьбе и творчеству самой известной мексиканской художницы.

Вместо картин в выставочном зале — экраны. Посетителям предлагают занять удобное кресло-пуф и посмотреть видеопрезентацию.

Фото: Юлия Айкина / "Золотой Рог"

С помощью современных технологий создатели выставки «оживляют» работы Фриды.

За 40 минут зрители погружаются в биографию художницы и историю написания полотен, а также рассматривают детали ее картин. Все это сопровождается мексиканской музыкой и голосом лектора.

Юлия Айкина

#Новости#Приморский край#Политика
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