Как получить крещение в православных храмах Владивостока

— Отказать в крещении могут, как и в любом другом таинстве, если священник видит, что человек пришёл креститься формально. Также есть неоднократные случаи, когда люди приходили после магических салонов, чтобы снять приворот/порчу, то есть человек это делает формально, потому что ему так сказали — тогда могут отказать. Но если в человеке есть даже небольшая степень искренности, то естественно никто не откажет. Напомню, крещение проходит один раз в жизни. Ещё раз повторюсь, возможно это неочевидно, человеку могут отказать, если он уже был крещён. Даже если он этого не помнит и хочет покреститься сейчас осознанно, ему откажут. Человек рождается однажды и духовно рождается тоже только один раз.