Стоимость вузовских общежитий Владивостока

Все комнаты в общежитии оборудованы необходимой мебелью, кроме того, в каждой из них есть свой душ и туалет. При заселении выдают постельные принадлежности. Один раз в неделю комнаты убирают работники клининговой компании. На каждом этаже жилого корпуса расположены кухни для самостоятельного приготовления пищи. Также в корпусах оборудованы мини-прачечные для самостоятельной стирки. А на территории кампуса ДВФУ действует бесплатное Wi-Fi покрытие, которое доступно каждому студенту.