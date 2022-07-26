«Азарт и ответственность»: чего ждать от турнира «Динамо-Кубок Приморья»?

— Главное, что благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, которые взяли на себя организационные расходы, всем командам стало интересно принять участие в обновленном «Динамо-Кубке Приморского края». Появились и азарт, и ответственность. И конечно, всем хочется побороться за главный денежный приз, да еще и с такой серьезной конкуренцией с командами со всего края. Наша команда «ОФК-Уссури» уже дважды выходила в финал, но еще ни раз не выигрывала, поэтому у нас особенный настрой на этот турнир — победить с третьего раза!