«Азарт и ответственность»: чего ждать от турнира «Динамо-Кубок Приморья»?

— Главное, что благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, которые взяли на себя организационные расходы, всем командам стало интересно принять участие в обновленном «Динамо-Кубке Приморского края». Появились и азарт, и ответственность. И конечно, всем хочется побороться за главный денежный приз, да еще и с такой серьезной конкуренцией с командами со всего края. Наша команда «ОФК-Уссури» уже дважды выходила в финал, но еще ни раз не выигрывала, поэтому у нас особенный настрой на этот турнир — победить с третьего раза!
Ваша игровая и тренерская карьера неразрывно связана с участием в Кубке Приморского края?
— Да, причем были как победы игроком, так и обидные поражения тренером. Футболистом выигрывал Кубок с командами «Авиатор» и «Локомотив». А тренером «Океана» и «Уссури» уступал в финале турнира.
Вы упомянули про серьезную конкуренцию, которая ждет всех участников «Динамо-Кубка»?
— И это здорово, что помимо участников из чемпионата Приморского края, за участие в «Динамо-Кубке» поборются команды из чемпионата Владивостока, чего никогда раньше не было. Больше команд с разных уровней, больше участников — вот это и есть настоящее развитие футбола.
Первым соперником «ОФК-Уссури» будет победитель турнира плей-инн, команда, не участвующая в чемпионате Приморского края. Уже видите себя в четвертьфинале?
— Нисколечко! Это же Кубок, где все решается в одной игре. Не будем говорить о сильных или слабых соперниках. Здесь все могут дать бой, а фавориты есть только на бумаге. В каждой игре надо настраиваться, потому что одно поражение — сразу вылет из турнира. И становишься зрителем, а не участником турнира.
Напомним, что следить за розыгрышем предварительного турнира и главных баталий «Динамо-Кубка Приморского края» можно уже сейчас, подписавшись на соцсети турнира:
Записала Дарья Шмелёва