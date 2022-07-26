Детям сказку рассказать

Великолепен в роли Полкана Дмитрий Штанько, штатный «злодей» театра молодёжи. Он даже посмеивается над тем фактом, как часто ему приходится играть отрицательных персонажей в театре. В «Летучем корабле» Полкан тоже «далеко не крем-брюле», как говорится, но всё же в исполнении Дмитрия Штанько этот герой скорее смешон, чем страшен. Он так уверен, что всё на свете можно купить, что самое главное на свете - деньги, что зрители понимают - такого человека в финале может ждать только фиаско… Актёр словно немного посмеивается над своим героем - и делает его живым и настоящим.