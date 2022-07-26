Фестиваль в КЦНК откроет нам все «Грани творчества»

Весь день частники «Граней творчества», точнее, мастера-прикладники, будут изумлять, удивлять, поражать собравшихся на фестиваль своим искусством. На глазах публики они будут творить, создавая работы, объединённые темой «Приморская тайга», но при этом абсолютно разные по технике исполнения, ведь на фестиваль соберутся и гончары, и косторезы, и специалисты по работе с деревом, и многие другие, всего – 60 профессионалов, причём не только из Приморья, но и из Хабаровского края.