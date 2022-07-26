Храм здоровья и красоты - «Арена Спорта»

Стать ближе к спортивным достижениям вместе с «Ареной Спорта» может каждый житель Владивостока. Администраторы каждому выберут удобный тариф и рассчитают индивидуальную скидку. А чтобы не осталось сомнений, заводить в «Арене Спорта» клубную карту или нет, можно прийти на пробную тренировку и вместе с тренером, который станет настоящим помощником и проводником в мир спорта, оценить возможности новейшего спортклуба.