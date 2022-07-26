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К 1 сентября в приморских школах идёт тотальное обновление

26 июля 00:10
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
В школах и детских садах Приморского края в преддверии нового учебного года капитально ремонтируют помещения.

Детали врио министра образования Приморья Эльвира Шамонова доложила первому вице-губернатору – председателю Правительства края Вере Щербина на очередном совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти, прошедшем 18 июля.

Глава министерства образования Приморья уточнила, что сейчас в крае успешно реализуется федеральный проект «Модернизация школьных систем образования». Общий объём финансирования по нему – 978,7 миллиона рублей, в том числе 822 миллиона – из федерального бюджета.

Эти деньги направлены на капремонт и обновление материально-технической базы в 39 школах. Девять из них – в Артёме, пять – в Спасске-Дальнем, четыре – в Михайловском районе, по две – в ЗАТО Фокино и Надеждинском районе, Ольгинском, Ханкайском и Хорольском округах, по одной – в Находке, Партизанске, Дальнереченском, Черниговском и Шкотовском районах.

Прежде всего запланировано провести капитальный ремонт фундамента и фасада зданий, кровли, систем отопления и вентиляции, канализации и всех внутренних помещений. На это направят в общей сложности 670 миллионов рублей.

На обновление материально-технической базы предусмотрено 308,7 миллиона рублей. Это средства для закупки современной мебели и оборудования для практической деятельности, в том числе лабораторного оборудования, цифрового оборудования, интерактивных досок, спортивного инвентаря.

Всё это – часть государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

В крае, напомним, реализуется также федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», призванного создать в школах сельской местности и малых городов комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.

Предусмотрено проведение ремонта в 10 спортивных залах на общую сумму почти 20 миллионов рублей, – отметили в краевом министерстве образования.

Глава министерства образования напомнила, что муниципалитетам выделяют субсидии на капитальный ремонт и благоустройство территорий вокруг школ.

В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2020 – 2027 годы из краевого бюджета направлено более 340 миллионов рублей на 42 объекта, – заявила Эльвира Шамонова.

Проводимая в Приморье работа соответствует целям национального проекта «Образование», призванного вывести Россию в десятку стран – лидеров по качеству общего образования в мире. Инициатива утверждена Президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Шмелёва

лоса подготовлена Юрием РОГОВЫМ

#Новости#Образование#Приморский край#Общество
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