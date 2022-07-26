Международная регата впервые пройдёт во Владивостоке

– На данный момент мы ожидаем спортсменов из таких стран, как Индонезия, Китай, Белоруссия и, возможно, ещё присоединится команда Чили. Мы сейчас активно работаем с потенциальными участниками и ещё принимаем заявки. Для нас это определенный вызов, и при этом мероприятие будет уникальным как для нас, так и для Приморского края. Мы благодарны за поддержку и уверены, что совместными усилиями мы все реализуем, и это будут не просто соревнования, а настоящий спортивный праздник, – сообщил вице-президент федерации гребного спорта России Антон Заруцкий.