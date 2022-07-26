Приморцы выбирают личный кабинет «Ростелекома» за удобство услуги

«Это закономерно, так как все вопросы клиенты могут решить удалённо и им не нужно тратить время на посещение офиса. Кроме того, сейчас мы ещё на этапе подключения услуги устанавливаем пользователям личный кабинет и рассказываем, как им пользоваться. Интерфейс простой, понятный и удобный. В нём можно не только оплачивать и подключать услуги и опции, но и пользоваться бонусной программой, которая позволяет экономить», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.