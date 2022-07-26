Royal Park: и сказка станет былью

Royal Park – уникальное пространство в пригороде столицы Дальнего Востока, которое включает в себя не только прогулочные зоны, но и медицинский центр, четырёхзвёздочную гостиницу, гриль-террасу, ресторанный комплекс «Царский», а также геокупол для больших торжеств.
Чем ещё может порадовать Royal Park жителей города и его искушенных гостей – в материале «Золотого Рога».
На высшем уровне
Особое трепетное отношение к каждому гостю в Royal Park Hotel – обеспечено. Персонал четырёхзвёздочного отеля, расположенного на берегу живописного Амурского залива, поможет выбрать самый уютный номер, подскажет информацию по дополнительным услугам и будет следить за тем, чтобы отдых прошёл на высшем уровне.
В номере есть всё и даже больше для королевского отдыха: Wi-Fi, Smart TV, телефон внутренней связи, мини-бар, чайная станция и кнопка для экстренного вызова персонала. Если же гость приехал на автомобиле, то для его транспорта предусмотрена бесплатная парковка, от которой не очень далеко идти в лобби отеля.
Несмотря на то, что Royal Park Hotel расположен в пригороде Владивостока, что делает его доступным как для гостей города, приезжающих из аэропорта, так и для жителей Владивостока, он спрятан от шумной и пыльной дороги в густых деревьях. Поэтому ни о каком гуле городской суеты беспокоиться не стоит.
Как рассказывают постояльцы Royal Park Hotel, регулярно возвращающиеся за комфортом в отель, отдых на свежем воздухе в окружении живописной природы и красивые приморские закаты помогают восстановить силы и здоровье лучше всяких врачей в дорогостоящих иностранных клиниках.
В гостинице более 100 комфортабельных номеров, которые отвечают аккредитационным тре- бованиям европейского стандарта четырёхзвёдочного отеля. Номерной фонд включает четыре категории: «Комфорт», «Полулюкс», «Люкс», а также «Бизнес-Люкс».
Для каждого гостя по утрам готовят вкусный и полезный завтрак. Если же захочется продолжить утреннюю трапезу, то для этих целей открыт ресторан «Царский» с уютной атмосферой, благородным дизайном и авторскими рецептами. Кстати, если нет желания покидать мягкую постель, все блюда можно заказать с доставкой в номер.
Для тела и души
Чтобы отдых принёс долговременную пользу, влияние свежего и морского воздуха лучше подкрепить оздоровительными процедурами.
Для гостей Royal Park Hotel всегда открыты двери медицинского центра Royal Medical Center, где можно насладиться расслабляющими про- цедурами: SPA, массаж, отдых в соляной пещере, кедровой бочке, а также перезагрузиться в гидромассажной ванной. А тех, кто решит пожить в номерах класса «Люкс» и «Бизнес-люкс», ждёт консультация врача-терапевта и несколько бесплатных процедур.
Кстати, руководство комплекса сохранило возможность санаторно-курортного лечения. Поэтому поправить здоровье можно в течение нескольких недель под наблюдением опытных врачей.
После того, как отдохнуло тело, нужно, чтобы перезагрузилось сознание. Для отдыха разума и души в Royal Park есть всё необходимое: огромная прогулочная зона среди хвойных деревьев, с дорожками, скамейками и выходом к морю.
Львиная доля территории парка отведена под зоны релаксации. На них можно заняться йогой, статичными видами спорта или посетить мастер-класс. Пока взрослые отдыхают душой и телом, дети могут порезвиться на игровых площадках, попрыгать на батутах, полазать по веревочному городку, пройти квесты, научиться чему-то новому с местными аниматорами. На территории парка играет живая музыка, есть кафе, где готовят блюда разных кухонь мира. А по веткам деревьев прыгают белочки, которых можно покормить с рук.
Пир на весь мир
Многие невесты мечтают выйти замуж как в сказке: в красивом белом платье, с диадемой, как у настоящей принцессы, и чтобы вокруг пели птицы, а за свадебной аркой был морской пейзаж. Royal Park готов воплощать самые смелые желания женихов и невест, по-царски провожая их в семейную жизнь.
Для проведения пышных торжеств в парке есть уникальный геокупол, который вмещает около двухсот гостей. Организаторы помогут сделать рассадку приглашённых, а также украсят арку для выездной регистрации. Поэтому невесты могут не переживать за своё волшебное бракосочетание. И, кстати, молодожены могут провести первую брачную ночь в номере Royal Park Hotel 4*. А наутро шикарно позавтракать в ресторане «Царский».
Однако для изысканной трапезы не всегда нужен повод. В ресторан можно приехать и просто так, позавтракать на выходных, пообедать во время рабочего дня или провести ужин в красивом месте. Просто так. Ведь ресторанный комплекс «Царский» готов удовлетворить запросы любого посетителя – даже самого маленького, который приехал в Royal Park вместе с родителями.
Геокупол и ресторанный комплекс также подходят для корпоративов, юбилеев, деловых встреч, детских праздников и других массовых мероприятий. Высокий уровень обслуживания порадует даже самых избалованных гостей вниманием и сервисом.
Сотрудники Royal Park всегда рады продумать каждую мелочь, которая важна посетителю. И благодаря такому внимательному отношению мероприятия, проводимые на территории парка, становятся самыми красивыми и запоминающимися. А чтобы клиент не тратил время и нервы на поиск ведущих, диджея, флориста и декоратора, такие заботы Royal Park берёт на себя. Венцом торжества всегда может стать праздничный салют.
В общем, в Royal Park любая сказка станет былью по желанию гостя.
Г. Владивосток, ул. Маковского, 65, тел.: 8 (423) 273-44-00.
Мария ЦИРЛИНА