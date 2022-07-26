«Щас спою!» - так говорят по субботам сотни владивостокцев

На концертах царит такая непринуждённая обстановка, царит приятное общение, словно мы уже сложившееся дружеское сообщество, где все знают друг друга и уважают. У нас есть настоящие фанаты, которые в любую погоду - даже в резиновых сапогах и плащах - приходят. Мы даже знаем их имена! У нас даже ритуалы появились - разминка перед началом, викторины, чаепитие по окончании, и в этом своя прелесть. К нам на концерты люди приходят в хорошем расположении духа и отличном настроении! И уходят в таком же, ещё и напевая.