zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Танцуй, пока… Пока молод душой!

26 июля 00:47
Фото: Ксения Забелина / "Золотой Рог"
Потанцевать, послушать хорошую музыку, пообщаться и просто отдохнуть душой приходят каждую среду в Парк Победы по вечерам пожилые жители Владивостока.

Потанцевать, послушать хорошую музыку, пообщаться и просто отдохнуть душой приходят каждую среду в Парк Победы по вечерам пожилые жители Владивостока. Здесь проходит акция «Летние вечера в парке 50+».

Фото: Ксения Забелина / "Золотой Рог"

Под песни в исполнении народного ансамбля или под фонограмму люди, не согласные с тем, что «50+» – не время для танцев, кружатся в вальсе или танго или даже под призывы ведущего исполняют куда более зажигательные танцы.

Фото: Ксения Забелина / "Золотой Рог"

Мы, если захотим, и твист можем вам такой показать – закачаетесь! – смеётся Ольга Попова, частая посетительница «Летних вечеров 50+». – Эта акция призвана поддержать активное долголетие, вот мы и доказываем это на деле!

Фото: Ксения Забелина / "Золотой Рог"

Следующая среда «Летних вечеров» будет посвящена Дню военно-морского флота. Подбирается и репертуар, и танцы будут, что называется, в тему. Активные пожилые люди приглашают всех желающих. А что? Танцуй, пока молод душой!

Фото: Ксения Забелина / "Золотой Рог"

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

#Новости#Владивосток#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56