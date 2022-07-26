В четверг в галерее встречают тех, кому некогда

Хочу чуть подробнее коснуться тех бесед, которые проходят по четвергам в одном из залов. Это встречи наших ведущих сотрудников с гостями, причём проходят они в таком очень доверительном, даже откровенном ключе. Наши специалисты готовятся к таким беседам, кто-то рассказывает о научных открытиях, сделанных сотрудниками галереи, кто-то подробнее говорит о своей работе и о том, чем занимается тот или иной отдел, кто-то рассказывает о планах галереи, словом, мы как бы приоткрываем двери в наши кабинеты и приглашаем гостей заглянуть туда. Знаете, часто бывает, что после экскурсий или просто посещения наших выставок зрители подходят и спрашивают: «А у вас есть какие-нибудь секреты?». Вот мы и решили немного заранее на эти вопросы отвечать. По четвергам.