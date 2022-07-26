За вальсом, музыкой и настроением приходят на «Летние вечера»

– Я хожу сюда, на эти вечера, каждую среду, – говорит 87-летний Зигмунд Хшановский. – Здесь удивительно тёплая атмосфера, как в клубе друзей. Прекрасная музыка, с нами проводят танцевальную разминку, для нас играют творческие коллективы – уже и духовой оркестр был, и цыганский ансамбль даже! Я в молодости такой твист танцевал – куда там нынешним молодым! А теперь вот вальс, например, с удовольствием. В следующую среду у нас будет тематический вечер – ко Дню ВМФ. Все в тельняшках придём! И вы приходите! У нас такое тут настроение!