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Женское начало во «Временах года»

26 июля 01:03
Фото: Приморский центр народной культуры
В Приморском центре краевой народной культуры продолжает работу выставка картин и фотографий «Времена года» (12+).

На выставке представлены работы Ирины Каурдаковой, Юлии Романовой, Оксаны Киричевской, Марины Башковой и Алёны Зайченко.

«Времена года» – это женский разговор о прекрасном и о женской сути, о таинственной прелести природы и причудливости жизни.

Ирина Каурдакова много снимает природу, раскрывая в ней женские образы, женские стихии. Оксана Киричевская – театральный художник, увидеть её работы жители края и города могли на спектакле Приморского краевого театра молодёжи «Алиса в Стране Чудес» (12+), где она создала уникальный грим для актёров. Также её работа – спектакль Приморской филармонии «Призрак оперы» (16+), где требовалось поистине филигранное мастерство.

Юлия Романова руководит художественным подразделением шко- лы для одарённых детей имени Н. Н. Дубинина. Она вдохновляется природой, поэтому ежегодно выезжает на пленэры по самым уникальным местам Приморского края. Потом увиденное Юлией отражается в её картинах, раскрывая особенную красоту и прелесть Приморья. Зрители и критики особенно подмечают колористические решения Юлии – восхитительные цвета на её картинах радуют своим очарованием с ранней весны до поздней осени.

Марина Башкова – фотограф, художник, иллюстратор. Её жанр – пейзаж, но более всего Марина любит писать цветы.

Интересны и пейзажи Алины Зайченко, проникновенные и нежные.

Каждая из авторов работает в своей уникальной манере и потому в целом работы дополняют и оттеняют друг друга, складываясь в единое цело, наполняя смыслами зал выставки.

Вход на выставку, отметим, свободный.

#Новости#Культура#Приморский край
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