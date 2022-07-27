Четыре несущие конструкции навеса «Терминала Астафьева» появились на третьем блоке

«Чтобы на высоте каждый паз такой конструкции сошелся с соответствующим отверстием. При этом подъем и монтаж ограничен движениями стрел кранов и уже собранными конструкциями. Сейчас появился опыт монтажа этих непростых металлоконструкций, каждый монтажник буквально чувствует, как как они себя ведут при подъеме», — рассказал Дмитрий Малахов, главный инженер «Альпар-Плюс».