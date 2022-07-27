Лесорубы Приморья выбирают наиболее экологичный метод заготовки древесины

По его словам, сплошные рубки в крае ведутся только на самом севере Приморья, в таёжной зоне, где преобладают лиственничные и елово-пихтовые леса. Но площадь сплошных рубок год от года сокращается. Если в 2016 году она составляла 15,3 тысячи гектаров, то в 2021 уменьшилась почти вдвое, до 8,2 тысячи гектаров.