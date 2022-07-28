У жителей Владивостока в 2022 году есть возможность поучаствовать в спецоперации на Украине через добровольческий батальон, созданный специально для жителей Приморья. Вступить добровольцем в батальон «Тигр» может любой желающий мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Здесь требования по здоровью не такие строгие, как при заключении контракта с ВС РФ. При отборе не учитываются профессии кандидатов и их образование, но все добровольцы, поступившие на службу, проходят специальную военную подготовку в течение месяца.