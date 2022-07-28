Лето для студентов – это маленькая рабочая жизнь

Этим летом больше четырёх тысяч школьников в Приморском крае решили посвятить свои каникулы труду. Найти работу им помог краевой центр занятости населения. Не отстают и студенты, для многих из них после весенней сессии стало правилом проводить свой трудовой семестр на стройках или отправляться на путину. Тем же, кто по каким-либо причинам не может стать бойцом студотряда, подыскать работу помогает родной вуз. «Золотой Рог» решил выяснить, как в университетах Владивостока поставлена работа по трудоустройству будущих специалистов на время летних каникул.
Дальневосточный федеральный университет
Технические секретари приёмной комиссии ДВФУ Юлия Самбур и Валерия Трущенко рассказали, как обстоит дело в университете.
- Если есть работа в структуре именно университетской, то трудоустраиваем в основном своих студентов. Если это что-то вроде работ по ремонту, покраске, озеленению территории, тогда могут взять сторонних. Школьникам, к сожалению, вакансий не предоставляется.
- А что по зарплате? Может, есть какие-то льготы для работающих студентов?
- Всем работающим обеспечивается проживание на территории университетского городка в период работы. За работу приёмная комиссия платит по часам – сто пятьдесят рублей за час, до вычета налогов.
- Можно устроиться сразу на несколько подработок?
- Вообще можно, если это договор гражданско-правового характера, ГПХ, для разовых услуг.
- Возможно ли студенту сохранить работу на весь год?
- Смотря какая работа, на бирже в основном указывается, на какой период нужен работник. Есть чисто летние подработки, но есть варианты и круглогодичной работы.
- Возможно ли студентам ДВФУ найти работу на Восточном экономическом форуме, ведь в университете есть немало изучающих языки?
- На ВЭФ набор персонала уже закончился. Как в этом году, не скажем, но в прошлом многие ребята из Школы региональных и международных исследований ДВФУ работали на форуме. И не всегда языковая практика является определяющей, многие идут ради возможности остаться в общежитии.
Владивостокский государственной университет экономики и сервиса
Во ВГУЭС о летнем трудоустройстве нашему изданию рассказала руководитель Регионального центра «Старт-Карьера» Виктория Николаева.
- В структурных подразделениях ВГУЭС работают студенты: на кафедрах, в приёмной комиссии, в кадровом агентстве ВГУЭС, в Центре «Точка кипения», в Региональном центре «Старт-Карьера», в департаменте научно-исследовательской работы университета. Вакансии на летний период разные: консультанты, менеджеры, администраторы, курьеры, официанты, помощники бухгалтера, статисты список вакансий мы публикуем на страницах ВГУЭС в соцсетях.
- На какой заработок могут рассчитывать студенты?
- Она разная – от пятнадцати тысяч рублей до сорока тысяч в месяц, есть почасовая оплата труда – по сто пятьдесят-триста рублей в час.
- Как работа может помочь студенту в дальнейшем? Может, он сможет вдвое меньше платить за общежитие?
- Любая работа – это опыт, развитие компетенций, тренировка гибких навыков, в том числе умения адаптироваться в новом коллективе, владеть собой в сложной ситуации, уметь слушать и слышать, что тебе говорит руководитель. Важно, что всё это пополняет резюме, портфолио – будет о чём написать в сопроводительном письме новому работодателю. Работа в компании в летний период – это заявка на включение в кадровый резерв организации.
Тихоокеанский государственный медицинский университет
Какую работу находят будущие врачи, «Золотому Рогу» рассказала пресс-секретарь ТГМУ Ксения Гусенцова.
- Тихоокеанский медицинский университет содействует трудоустройству своих студентов в учреждения города и края через Центр «Карьера», который действует при нашем вузе. Также помогает в летнем трудоустройстве краевое министерство здравоохранения. Минздрав ежегодно предоставляет нам перечень вакантных мест в медучреждениях края и города, и мы рекомендует их ребятам для трудоустройства. Если студенты-целевики едут в районы на практику, то, как правило, они остаются там на всё лето и трудоустраиваются. Эта практика довольно распространенная: за летний период наши студенты могут получить хорошие не только практические навыки, но и заработную плату. Во Владивостоке студенты могут трудоустроиться на постоянной основе на ту ставку, которая позволяет им совмещать работу и учебу – это 0,5 или 0,75 ставки.
- Не мешает ли работа учёбе?
- Работа учёбе не мешает. Об этом говорят данные за более чем шестидесятилетнюю историю нашего вуза – студенты-медики всегда подрабатывали. Работа даже способствует учебному процессу – ведь на практике ребята получают те знания и умения, которые в теории не всегда можно так чётко понять. Работа позволяет научиться выстраивать отношения и с коллегами, и с пациентами. Будущие врачи также узнают, как определять те или иные патологии, отрабатывать различные манипуляции, которые необходимы в их будущей самостоятельной работе.
А председатель Совета деканов ТГМУ Игорь Королёв рассказал, что студенты младших курсов могут уже работать в лечебных учреждениях на должностях младшего медперсонала. А те, кто поступает в университет уже после окончания медколледжа, могут работать сразу в качестве среднего медперсонала.
«После третьего курса ребята сдают квалификационные экзамены и получают сертификат, который даёт им допуск к работе в качестве среднего медперсонала. И уже с этого времени имеют возможность получать неплохую зарплату. В краевом центре наших студентов приглашают на работу ведущие медучреждения – Краевая клиническая больница, Первая, Вторая и Четвёртая Владивостокские клинические больницы, психиатрическая больница, больница «рыбаков», краевая детская и перинатальный центр. Нашим ребятам всегда рады на Станции скорой медицинской помощи. Много ребят устраивается в аптеки фармацевтами работать в вечернее или ночное время», – отмечает Игорь Королёв.
Валерия СОЛОДУН