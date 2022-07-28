Лето для студентов – это маленькая рабочая жизнь

- Тихоокеанский медицинский университет содействует трудоустройству своих студентов в учреждения города и края через Центр «Карьера», который действует при нашем вузе. Также помогает в летнем трудоустройстве краевое министерство здравоохранения. Минздрав ежегодно предоставляет нам перечень вакантных мест в медучреждениях края и города, и мы рекомендует их ребятам для трудоустройства. Если студенты-целевики едут в районы на практику, то, как правило, они остаются там на всё лето и трудоустраиваются. Эта практика довольно распространенная: за летний период наши студенты могут получить хорошие не только практические навыки, но и заработную плату. Во Владивостоке студенты могут трудоустроиться на постоянной основе на ту ставку, которая позволяет им совмещать работу и учебу – это 0,5 или 0,75 ставки.