Продовольственную безопасность в Приморском крае успешно укрепляют

По словам главы краевого минсельхоза, в этом году с учётом мер государственной поддержки объёмы производства мяса в Приморье увеличены в два раза, производство яиц выросло на 11 %. Хозяйствами всех категорий произведено 70,4 тысячи тонн молока, 48,9 тысячи тонн мяса в живом весе и 155,3 миллиона штук яиц.