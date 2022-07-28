В ЕАО состоится первая ярмарка сельской молодежи

С идеей провести молодежную ярмарку выступил выпускник сельхозтехникума с. Ленинское Андрей Романовский. Его инициатива выиграла на конкурсе «Измени жизнь к лучшему», который учредил губернатор Ростислав Гольдштейн. Молодой человек считает: в ЕАО достаточно тех, кто готов вкладывать свои силы в развитие сельскохозяйственной отрасли. Однако некоторым, чтобы начать свой бизнес или развивать его, необходим стимул, толчок, и эти люди смогут получить его на первой областной ярмарке сельской молодежи. Затем проект доработали, его поддержали Росмолодежь и правительство области.