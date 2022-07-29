На старт: VII Международные спортивные игры «Дети Азии» начались в Приморье

Церемония открытия игр собрала аншлаг, за ней наблюдали около шести тысяч человек в режиме реального времени и более миллиона зрителей во всем мире. Парадными колоннами прошли команды стран-участниц игр: России, Армении, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана. Спортсмены шли вместе с судьями и волонтёрами, помогающими в проведении турнира.