Высокий уровень организации игр «Дети Азии» в Приморье отметил помощник президента России

Со стадиона «Динамо» Олег Кожемяко и Игорь Левитин отправились на центральную площадь Владивостока, где обороудованы площадки для проведения соревнований по пляжному волейболу и баскетболу. Затем они осмотрели условия жизни и отдыха участников игр в деревне спортсменов, разместившейся на территории Всероссийского детского центра «Океан». Здесь юные атлеты живут в комфортных двухэтажных «каютах» с видом на мор, они обеспечены пятиразовым питанием. Также спортивная база «Океана» предоставляет соревнующимся прекрасную возможность потренироваться на свежем воздухе.