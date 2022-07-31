zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ситуацию с массовым отравлением детей в Приморье взяли на контроль власти Артёма

31 июля 07:28
Фото: 1Mi
тематическое фото
Опубликованы подробности инцидента с массовым отравлением детей в Приморском крае. Ситуацию на контроль взяла межведомственная комиссия по летнему отдыху.

В настоящий момент надзорными органами проводится проверка по факту массового заболевания детей для установления причин заболевания. Ситуация на контроле городской межведомственной комиссии по летнему отдыху, — сообщает telegram-канал «Артём 24»

По информации руководства лагеря, 30 июля утром в 09.00 в медицинский пункт лагеря обратились дети с болью в животе, тошнотой, рвотой и температурой. Общее количество обратившихся детей составило 37 человек.

По факту были оповещены службы Роспотребнадзора и Центр гигиены. Для оказания медицинской помощи дети были госпитализированы с предварительным диагнозом кишечная инфекция неясной этиологии в медицинские учреждения Артема и г. Владивостока. На данный момент все дети в удовлетворительном состоянии.

Сейчас надзорные службы проводят проверку лагеря по своим направлениям. Члены комиссии по детскому летнему отдыху находятся на связи с родителями воспитанников детского лагеря.Дети без признаков заболевания отправятся домой. По решению Роспотребнадзора лагерь будет временно закрыт до выяснения причин и проведения обработки.

Напомним, что перед открытием детский оздоровительный лагерь был проверен всеми надзорными органами, дано разрешение на открытие.

С момента открытия уже прошло 4 смены. Эта пятая. В настоящее время уже произведены заборы проб питьевой воды, морской воды, пробы на кухне. Проверяется документация, в том числе санитарные книжки персонала.

#Новости#Дети#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56