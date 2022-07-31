Ситуацию с массовым отравлением детей в Приморье взяли на контроль власти Артёма

По факту были оповещены службы Роспотребнадзора и Центр гигиены. Для оказания медицинской помощи дети были госпитализированы с предварительным диагнозом кишечная инфекция неясной этиологии в медицинские учреждения Артема и г. Владивостока. На данный момент все дети в удовлетворительном состоянии.