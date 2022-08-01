Август с кинопремьерами видеосервиса Wink скучным в Приморье не будет

В августе Wink предлагает вниманию зрителей два остросюжетных российских сериала. Действие криминальной драмы «Игра с огнём» (18+) переносит зрителя в 1979 год. Михаил (Игорь Петренко) — обычный советский человек: трудится на фабрике и любит семью. Но всё круто изменяется, когда выясняется, что его сын смертельно болен, а вылечить его может лишь один-единственный американский врач. Семейное горе делает из работника текстильного предприятия подпольного предпринимателя, цеховика. Между русским городом и Америкой — не только океан, но и криминальная пропасть. Все эпизоды 12-серийного фильма из линейки Wink Originals станут доступны зрителям с 9 августа.