ВДВ — один из родов войск ВС РФ. Основным предназначением ВДВ является проведение действий в тылу противника, захват стратегических вражеских объектов и нарушение работы их коммуникаций. Чтобы захватить противника и выполнить действия во вражеском тылу, применяется десантирование — парашютное или посадочное.
ВДВ считаются элитой ВС РФ. Попасть в данный род войск достаточно сложно, так как нужно соответствовать ряду критериев. В ВДВ берут граждан, которые хорошо подготовлены физически и имеют здоровую психику.
Датой зарождения этого вида войск считаются 30-е гг. прошлого столетия. После этого данный род войск стремительно развивался. Перед Великой Отечественной войной было создано 5 десантных корпусов, в каждом из которых было около десяти тысяч бойцов. ВДВ внесли важную роль в победе в ВОВ. Десантники также выполняли боевые задачи в Афганистане.
Флаг данных войск был утвержден в официальном порядке в середине нулевых годов. Полотнище в верхней части окрашено в голубой цвет, в нижней — в зеленый. В центре флага расположены раскрытый парашют и два самолета симметрично — слева и справа. Девиз данных войск — «Никто, кроме нас». Отмечается, что войска ВДВ имеют на вооружении особые образцы военной техники для данных сил с учетом задач.
В прошлом году в день ВДВ во Владивостоке были проведены автопробег и торжественные мероприятия у памятника приморцам, которые погибли во время вооруженных конфликтов. Первоначально десантники собрались на острове Русский. Несколько десятков машин с флагами ВДВ проехали колонной через Золотой мост до Академгородка. При участии Союза десантников во Владивостоке были также проведены соревнования и турниры во время годовщины.
На годовщину дня ВДВ принято преподносить подарки действующим военнослужащим данных войск и военным в отставке. Традиционно празднование сопровождается массовыми гуляниями и концертами.
Близкому родственнику можно подарить сувенир, который тематически подходит к торжеству. Идеи для подарков на второе число августа:
Можно подарить сертификат на прыжок с парашютом или полет в аэротрубе. Дарить презент рекомендуется с учетом интересов одариваемого. К примеру, если человек любит музыку, можно подарить музыкальный инструмент. Если десантник увлекается рыбалкой, можно взять сертификат в рыболовный магазин, качественный термос, спиннинг и т. д.
Если человек любит отдыхать на природе, часто собирается в походы, хорошим вариантом станет браслет для выживания. Интересным подарком будет радиоуправляемый самолет или вертолет, зажигалка необычной формы, мультитул.
Отметить День ВДВ можно, посетив выставку военной техники. Это позволит ознакомиться с особенностями работы вооруженных сил, получить новые впечатления.