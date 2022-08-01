В прошлом году в день ВДВ во Владивостоке были проведены автопробег и торжественные мероприятия у памятника приморцам, которые погибли во время вооруженных конфликтов. Первоначально десантники собрались на острове Русский. Несколько десятков машин с флагами ВДВ проехали колонной через Золотой мост до Академгородка. При участии Союза десантников во Владивостоке были также проведены соревнования и турниры во время годовщины.