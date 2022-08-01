Роспотребнадзор: мороженое по ГОСТу, но с растительными жирами — фальсификат

Так как факт наличия растительных жиров скрыт от потребителей и не вынесен в состав на упаковку продукции, можно предположить, что производитель сознательно скрывает наличие фитостеринов в десерте и вводит в заблуждение потребителей, выдавая дешевую продукцию за ГОСТовскую.