В Хабаровске медики провели первую высокотехнологичную операцию в нейрохирургии

По словам главврача ККБ Михаила Космачева, который одновременно является главным нейрохирургом ДФО, в этом году регион впервые получил шесть федеральных квот на высокотехнологичные операции в нейрохирургии. Каждая из них стоит полтора миллиона рублей, но пациенты ничего платить не будут.