Что подарит нам ансамбль народных инструментов?

Об ансамбле «Садко» в филармонии говорят как о содружестве единомышленников, креативном коллективе, участникам которого под силу решение любых творческих задач. Ансамбль народных инструментов фактически не ограничивает свой репертуар, охотно и с интересом включая в программу самые разные жанры – от классики до эстрады, берясь за музыкальные проекты различных стилей. Поразительно, как умеют музыканты «Садко» общаться со слушателем, как звучат их инструменты. И стоит ли удивляться тому факту, что именно «Садко» представлял Россию на зимних олимпийских играх в Пхёнчхане? Ансамбль не раз гастролировал и поклонники у «Садко» есть по всему миру.