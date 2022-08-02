Комплекс по утилизации мусора создадут в Приморье

Ежегодно на полигоне будут принимать 58 тысяч тонн ТКО. Плановая выборка вторичных материальных ресурсов на мусоросортировочном комплексе составит 15%. Выбранные полимеры, картон, стекло, цветной и черный металл будут отправляться на более глубокую переработку и использоваться в производстве готовой продукции.