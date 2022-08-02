Летние танцевальные вечера подарят пожилым приморцам

И вот в этом году и в краевом центре, и по всему Приморью проходят танцевальные вечера, на которых люди от 50 лет и старше могут посмотреть и послушать выступления творческих коллективов, принять участие в лёгкой спортивной разминке, потанцевать под мелодии юности, а главное – пообщаться и найти единомышленников. Вечера пользуются большой популярностью.