Льготников Приморья продолжают обеспечивать лекарствами на дому

– Пилотный проект по доставке лекарств дал очень хорошие результаты. Доставка производится самым уязвимым категориям граждан – инвалидам, пациентам, перенёсшим в течение двух лет инфаркт, операцию на сердце или инсульт, больным сахарным диабетом, получающим инсулин. Раньше для получения лекарств им необходимо было ехать в районный центр, выписывать рецепт, затем идти в аптеку и получать медикаменты. В результате они получали льготные лекарства нерегулярно, что неблагоприятно сказывалось на их здоровье. Теперь эта проблема решена, – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.