Музыка, мультики и немного эрудиции

Солисты филармонии Анна Гамова (сопрано), Ольга Андреева (народное пение), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал), Людмила Якунина (сопрано), Николай Буров (эстрадный вокал) и ведущая Аэлита Степанова окунутся вместе с малышами в мир любимых мультфильмов и музыки в них – ведь все программы в филармонии обязательно включают в себя песни и музыкальные фрагменты. И те 45 минут, что традиционно длятся детские программы в филармонии, пройдут незаметно и останутся в памяти юных зрителей. «Мама, пойдём еще на викторину!» – такая реплика обязательно прозвучит в конце, можно не сомневаться.