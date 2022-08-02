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На базе крупных больниц в Приморье создают паллиативные выездные бригады

2 августа 00:48
Фото: Игорь Новиков / пресс-служба правительства Приморского края
На базе шести медучреждений Приморья в этом году будут сформированы специализированные выездные бригады. Медработники будут оказывать медицинскую помощь паллиативным пациентам на дому.

Патронажные бригады сформируют на базе больниц Уссурийска, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Партизанска и Вольно-Надеждинского.

Аналогичные службы есть уже во Владивостокской поликлинике № 6 и краевой детской клинической больнице № 2.

Бригады медиков, помимо купирования симптомов на дому, будут доставлять лекарства, медицинские изделия и оборудование пациентам, обучать родственников специфике ухода за близкими, – рассказали в минздраве Приморья.

Всего в крае более 170 коек в больницах для паллиативных пациентов с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, которым необходимо медицинское вмешательство. Службу будут расширять за счёт формирования отделений паллиативной помощи в больницах и расширения патронажных выездных бригад на дом.

Координационный центр паллиативной медицинской помощи Приморского края развернут на базе Владивостокской поликлиники № 6.

А в целом в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Новости#Здравоохранение#Приморский край#Общество
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