На базе крупных больниц в Приморье создают паллиативные выездные бригады

Всего в крае более 170 коек в больницах для паллиативных пациентов с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, которым необходимо медицинское вмешательство. Службу будут расширять за счёт формирования отделений паллиативной помощи в больницах и расширения патронажных выездных бригад на дом.