Список лиц, которые могут претендовать на статус ветерана боевых действий (ВБД), довольно обширный. Он включает категории граждан, связанные не только с армией, но и с правоохранительной деятельностью. Это и военнослужащие, и сотрудники госбезопасности Минобороны РФ, и работники МВД, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.
Поскольку Россия является важнейшим игроком на международной арене, то российским военным приходится принимать участие в различных вооруженных конфликтах, многие из которых проходят на территории других государств. В частности, к категории ВБД относятся военнослужащие, которые в разное время выполняли боевые задачи в Афгане, Чечне, Сирии и в некоторых других африканских и азиатских странах.
Важно! Полный перечень лиц, которые могут получить статус ветерана боевых действий, можно посмотреть в законе № 5-ФЗ от 12.01.1995.
В 2022 году по решению правительства перечень граждан, имеющих право на статус ВБД, был расширен. Теперь в него включены военнослужащие и гражданские специалисты, участвующие в СВО на Украине. Кроме того, статусом ветеранов боевых действий наделяются пограничники, служащие на границе России и Украины, а также на приграничных территориях.
Для всех ветеранов боевых действий правительством предусмотрены льготы. Это различные скидки, преференции и выплаты, которые устанавливаются как на федеральном уровне, так и отдельно в регионах. Кроме того, на льготы могут претендовать в отдельных случаях и члены семьи ВБД.
Во Владивостоке ветеранам боевых действий полагаются определенные льготы, установленные Министерством труда и социальной политики Приморского края.
Помимо льгот, которые положены всем ветеранам — участникам боевых действий, согласно федеральному законодательству, во Владивостоке лицам со статусом ВБД предоставляются:
Ветеранам боевых действий, получившим инвалидность в ходе выполнения боевых задач, во Владивостоке предусмотрена ежегодная выплата — 19 тыс. рублей. Кроме того, в 2022 году правительством Приморья был принят краевой закон, поддерживающий ветеранов боевых действий, которые получили инвалидность при ранении на Украине. За тяжелое ранение власти Владивостока выплатят единоразово 600 тысяч рублей, за легкое — 300 тысяч рублей.
Список льгот и категории их получателей определяет федеральный закон «О ветеранах». В данном нормативном акте указаны льготы по коммунальным расходам, оплате проезда в транспорте, на получение медицинских услуг, налоговых вычетов и т. д. Кроме того, правительство ежемесячно выплачивает ветеранам боевых действий материальную помощь.
Важно! В 2022 году сумма ежемесячного денежного пособия ВБД установлена в размере 3481,85 рубля, для получивших инвалидность — 6300 рублей.
Для некоторых категорий ветеранов боевых действий перечень льгот может быть расширен. Например, это касается ветеранов боевых действий в Сирии, Чечне, Афганистане, Украине. В частности, данным категориям ВБД предоставляются во Владивостоке такие льготы, как: надбавка к пенсии, обслуживание без очереди в медорганизациях, льготы при зачислении в вуз, скидки при оплате госпошлин, право на бесплатное получение протезов, санаторно-курортное лечение.
Для того чтобы получить право на льготу, нужно оформить удостоверение ветерана боевых действий. Этим занимаются военные комиссариаты Владивостока, куда нужно прийти с заявлением на получение статуса ВБД и удостоверением военнослужащего, документами, подтверждающими участие в боевых действиях, предоставить имеющиеся наградные листы.
После получения на руки удостоверения ветерана боевых действий нужно обратиться за оформлением льгот в органы соцзащиты населения Приморского края:
Список документов, которые потребуются для получения льгот, нужно уточнять на сайте Центра соцподдержки населения Приморского края. В зависимости от вида льготы перечень документов может варьироваться.
Во Владивостоке для членов семей предусмотрен ряд льгот, а также адресная материальная помощь. Так, родителям-пенсионерам, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга, каждый месяц выплачивается помощь в размере 15 тыс. рублей, трудоспособным родителям — по 10 тыс. рублей. Финансовую субсидию в размере 11 тыс. рублей ежегодно получают дети погибших военнослужащих до достижения совершеннолетнего возраста, а вдовы — по 10 тыс. рублей.
С началом спецоперации на Украине список региональных выплат и льгот членам семей военнослужащих был расширен. Так, во Владивостоке семьи ветеранов боевых действий в Украине получат:
Кроме того, за семьями ветеранов боевых действий во Владивостоке сохраняются преференции в виде льгот на оплату услуг ЖКХ и жилого помещения, преимущественное право при получении медицинских услуг.