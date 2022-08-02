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Региональные льготы ветеранам боевых действий во Владивостоке

2 августа 11:57
Фото: mil.ru
Региональные льготы ветеранам боевых действий во Владивостоке
Государство предоставляет соцзащиту ветеранам боевых действий в виде определенных преференций. Какие льготы ветеранам боевых действий во Владивостоке действуют в 2022 году — разберем в нашей статье.

Кто относится к ВБД?

Список лиц, которые могут претендовать на статус ветерана боевых действий (ВБД), довольно обширный. Он включает категории граждан, связанные не только с армией, но и с правоохранительной деятельностью. Это и военнослужащие, и сотрудники госбезопасности Минобороны РФ, и работники МВД, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Поскольку Россия является важнейшим игроком на международной арене, то российским военным приходится принимать участие в различных вооруженных конфликтах, многие из которых проходят на территории других государств. В частности, к категории ВБД относятся военнослужащие, которые в разное время выполняли боевые задачи в Афгане, Чечне, Сирии и в некоторых других африканских и азиатских странах.

Важно! Полный перечень лиц, которые могут получить статус ветерана боевых действий, можно посмотреть в законе № 5-ФЗ от 12.01.1995.

В 2022 году по решению правительства перечень граждан, имеющих право на статус ВБД, был расширен. Теперь в него включены военнослужащие и гражданские специалисты, участвующие в СВО на Украине. Кроме того, статусом ветеранов боевых действий наделяются пограничники, служащие на границе России и Украины, а также на приграничных территориях.

Для всех ветеранов боевых действий правительством предусмотрены льготы. Это различные скидки, преференции и выплаты, которые устанавливаются как на федеральном уровне, так и отдельно в регионах. Кроме того, на льготы могут претендовать в отдельных случаях и члены семьи ВБД.

Кто относится к ВБД?
Фото: mil.ru

Региональные льготы ветеранам боевых действий во Владивостоке

Во Владивостоке ветеранам боевых действий полагаются определенные льготы, установленные Министерством труда и социальной политики Приморского края.

Помимо льгот, которые положены всем ветеранам — участникам боевых действий, согласно федеральному законодательству, во Владивостоке лицам со статусом ВБД предоставляются:

  1. Денежная помощь на оплату стоимости топлива и транспортных услуг по его доставке во Владивостоке. Выплачивается раз в год, а размер матпомощи высчитывается индивидуально по факту произведенной доставки. Льгота предоставляется ветеранам БД, проживающим в домах без центрального отопления.
  2. Оплата за проезд. Власти Владивостока компенсируют ветеранам БД 50% стоимости проезда по территории Приморья на общественном автомобильном, водном транспорте городского и пригородного сообщения.
  3. Денежная субсидия на расходы по оплате услуг ЖКХ. Власти Владивостока компенсируют 50% коммунальных расходов каждому ветерану БД, но без учета членов его семьи, которые проживают с ним совместно.
  4. Компенсация расходов на покупку бытового газа. Льгота предусматривает оплату государством в размере 50% баллонного газа, исходя из цены, установленной официально во Владивостоке за сжиженный газ в баллонах.
  5. Единоразовая помощь на строительство жилья либо покупку жилого помещения в собственность. Размер помощи рассчитывается, исходя из площади 18 кв. м на одного человека (для инвалидов боевых действий) и средней цены за 1 кв. м жилой площади во Владивостоке. Льгота действует для ветеранов — инвалидов боевых действий, успевших стать на учет до 01.01.2005.

Ветеранам боевых действий, получившим инвалидность в ходе выполнения боевых задач, во Владивостоке предусмотрена ежегодная выплата — 19 тыс. рублей. Кроме того, в 2022 году правительством Приморья был принят краевой закон, поддерживающий ветеранов боевых действий, которые получили инвалидность при ранении на Украине. За тяжелое ранение власти Владивостока выплатят единоразово 600 тысяч рублей, за легкое — 300 тысяч рублей.

Региональные льготы ветеранам боевых действий во Владивостоке
Фото: mil.ru

Федеральные льготы ветеранам боевых действий

Список льгот и категории их получателей определяет федеральный закон «О ветеранах». В данном нормативном акте указаны льготы по коммунальным расходам, оплате проезда в транспорте, на получение медицинских услуг, налоговых вычетов и т. д. Кроме того, правительство ежемесячно выплачивает ветеранам боевых действий материальную помощь.

Важно! В 2022 году сумма ежемесячного денежного пособия ВБД установлена в размере 3481,85 рубля, для получивших инвалидность — 6300 рублей.

Для некоторых категорий ветеранов боевых действий перечень льгот может быть расширен. Например, это касается ветеранов боевых действий в Сирии, Чечне, Афганистане, Украине. В частности, данным категориям ВБД предоставляются во Владивостоке такие льготы, как: надбавка к пенсии, обслуживание без очереди в медорганизациях, льготы при зачислении в вуз, скидки при оплате госпошлин, право на бесплатное получение протезов, санаторно-курортное лечение.

Федеральные льготы ветеранам боевых действий
Фото: mil.ru

Как оформить и получить льготы ветеранам боевых действий?

Для того чтобы получить право на льготу, нужно оформить удостоверение ветерана боевых действий. Этим занимаются военные комиссариаты Владивостока, куда нужно прийти с заявлением на получение статуса ВБД и удостоверением военнослужащего, документами, подтверждающими участие в боевых действиях, предоставить имеющиеся наградные листы.

После получения на руки удостоверения ветерана боевых действий нужно обратиться за оформлением льгот в органы соцзащиты населения Приморского края:

  • через сеть МФЦ Владивостока;
  • единый портал государственных и муниципальных услуг;
  • региональный портал муниципальных и госуслуг Приморского края.

Список документов, которые потребуются для получения льгот, нужно уточнять на сайте Центра соцподдержки населения Приморского края. В зависимости от вида льготы перечень документов может варьироваться.

Как оформить и получить льготы ветеранам боевых действий?
Фото: gosuslugi.ru

Положены ли региональные льготы членам семей ВБД?

Во Владивостоке для членов семей предусмотрен ряд льгот, а также адресная материальная помощь. Так, родителям-пенсионерам, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга, каждый месяц выплачивается помощь в размере 15 тыс. рублей, трудоспособным родителям — по 10 тыс. рублей. Финансовую субсидию в размере 11 тыс. рублей ежегодно получают дети погибших военнослужащих до достижения совершеннолетнего возраста, а вдовы — по 10 тыс. рублей.

С началом спецоперации на Украине список региональных выплат и льгот членам семей военнослужащих был расширен. Так, во Владивостоке семьи ветеранов боевых действий в Украине получат:

  1. Материальную помощь к школе: единоразовую выплату в размере 15 тыс. рублей и по 5 тыс. рублей в случае смерти или присвоения военному инвалидности 1-й группы. При присвоении ветерану боевых действий 2-й группы инвалидности — единоразово 8 тыс. рублей и по 3000 рублей ежемесячно.
  2. Денежную помощь на покупку жилья или его строительство. Ребенок погибшего или раненого военнослужащего может получить до 4,4 млн рублей.
  3. Бесплатное питание школьникам.
  4. Единовременную помощь от региональных властей. Сумма в 1 млн рублей распределяется среди всех членов семьи павшего бойца.
  5. Специальную квоту для детей военнослужащих, поступающих в вуз.
Положены ли региональные льготы членам семей ВБД?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Кроме того, за семьями ветеранов боевых действий во Владивостоке сохраняются преференции в виде льгот на оплату услуг ЖКХ и жилого помещения, преимущественное право при получении медицинских услуг.

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