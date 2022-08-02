Денежная помощь на оплату стоимости топлива и транспортных услуг по его доставке во Владивостоке. Выплачивается раз в год, а размер матпомощи высчитывается индивидуально по факту произведенной доставки. Льгота предоставляется ветеранам БД, проживающим в домах без центрального отопления.

Оплата за проезд. Власти Владивостока компенсируют ветеранам БД 50% стоимости проезда по территории Приморья на общественном автомобильном, водном транспорте городского и пригородного сообщения.

Денежная субсидия на расходы по оплате услуг ЖКХ. Власти Владивостока компенсируют 50% коммунальных расходов каждому ветерану БД, но без учета членов его семьи, которые проживают с ним совместно.

Компенсация расходов на покупку бытового газа. Льгота предусматривает оплату государством в размере 50% баллонного газа, исходя из цены, установленной официально во Владивостоке за сжиженный газ в баллонах.