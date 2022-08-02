С Ивановым расстаться нету сил

На несколько лет эта постановка выходила из репертуара, но в этом году главный режиссёр и художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звеняцкий решил вернуть на сцену «Иванова».
– Ефим Семёнович, с весны на сцене театра снова идёт спектакль-легенда – «Иванов», по од- ной из лучших пьес Чехова, верно?
– Да. Чеховскому «Иванову» (кстати, вы знаете, что Антон Павлович настаивал: ударение ставится только на первое А, и никак иначе?) во Владивостоке уже 27 лет!
– Вы 27 лет назад, в конце «лихих 90-х», обратились к наследию великого драматурга. Начали репетиции этого спектакля, когда не только театр, но и всё искусство России переживало тяжёлые времена…
– Да. Это было очень непростое время. Тогда в паркетном зале – с постоянным аншлагом, замечу, у нас шло «Шоу Ефима Звеняцкого». Многие «эстеты» морщили носы, фу, мол, кабаре в театре. А мы так – и я не стесняюсь этого факта – зарабатывали деньги. Да, зарабатывали. И не только на то, чтобы удержать театр, но и на новые постановки. А кто нам в то время дал бы денег на новые спектакли? Никто. Мы давали «Шоу Ефима Звеняцкого» – и так выживали. И выжили. И, выжив, обратились к великой классике. К настоящей драматургии. К вечной литературе. К вечной теме. К великому!
– Но почему именно Чехов?
– А в этом нет ничего удивительного. Да, именно в это время меня привлек «Иванов». Чехов – избранный автор, он актуален всегда, в любую эпоху, он говорит сквозь время со зрителем.
Но ведь будем честны – Чехов не любому театру под силу! Если нет актёров, способных создать такие образы, такой силы персонажи, если театр не тянет – лучше и не браться. Но у меня был – и слава богу, сегодня есть – такой актёр, как Александр Славский. Ему подвластны любые роли. И я решил взяться за «Иванова».
Между прочим, известнейший театральный критик Виталий Вульф, после того, как мы показали «Иванова» на фестивале в Москве, назвал Александра Петровича лучшим исполнителем роли Иванова. Это многое значит!
– Вы работали над «Ивановым» в эпоху, когда театры в столицах и не только начинали всяческие эксперименты – от переноса времени действия до обнажения на сцене. Вы же поставили чистую классику. Почему?
– Никаких переносов в современность, никакой пошлости – которая как раз в то время входила в моду и стала так популярна сегодня – я в чеховскую атмосферу, в чеховский текст вносить не намеревался. Мне нужно было говорить со зрителем совсем о другом. О человеке, который не нашёл себя. О человеке, который, как он уверен, всем мешает. И принимает решение уйти из жизни, чтобы все остальные могли жить так, как хотят…
– И в спектакле были заняты все лучшие актёры театра, верно?
– Мои актёры, моя дорогая гвардия – Светлана Салахутдинова, Евгений Вейгель, Николай Тимошенко, Владимир Сергияков – пришли в эту постановку и сделали её неповторимой…
– Верно ли, что даже костюмы в спектакле остались те, что были пошиты много лет назад?
– Верно! И на секундочку задумайтесь о том, как держат себя в форме актёры театра, как дорожат возможностью играть на сцене как можно дольше – а для этого нужно быть в хорошем физическом, в том числе, состоянии.
И да, ни в костюмах, ни в декорациях мы фактически ничего не меняли, разве что пошили платья для Валерии Запорожец, которая была введена на одну из ролей.
– Насколько я помню, именно «Иванов» с триумфом был показан вашим театром за рубежом?
– Да, «Иванов» представлял российское театральное искусство в США в Сан-Диего и в Невада-Сити, был в Хакодате на праздновании 10-летия договора о заключении побратимских связей между Владивостоком и этим японским городом, он был показан – с абсолютным аншлагом, с успехом, о котором и сегодня приятно вспоминать, в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке, ему рукоплескали в Тэгу, в Южной Корее.
– Спектакль не входил в репертуар театра около трёх лет, и вот вы его восстановили. Почему?
– Да потому что понял, как его не хватает. И не только мне – зрителям. И как прекрасно, как актуально звучит эта постановка сегодня, как замечательны актёры в своей работе. Как отозвался зал на возвращение спектакля – мы играем при аншлагах. Значит, всё правильно.
Записала Любовь БЕРЧАНСКАЯ