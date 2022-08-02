Шаг за шагом: Константин Шестаков вновь встретился с горожанами, чтобы обсудить благоустройство

Один из участников встречи рассказал, что район очень нуждается в спортивных площадок по типу воркаута. Мэр отметил, что сейчас муниципалитет рассматривает такие возможности. В частности, есть идеи по благоустройству площадки в районе Невельского, 13, где сейчас всё заставлено незаконными гаражами. Её Константин Шестаков осмотрел, объезжая район. Там уже даны необходимые поручения.