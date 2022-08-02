Современный центр уличного футбола открылся во Владивостоке

– Это радостное событие – мы открываем новые спортивные площадки в самом центре Владивостока на стадионе «Динамо». Уличный футбол – это новый формат, и возможность поиграть в него, безусловно, станет мотивацией для всех тех ребят, которые любят активный образ жизни, хотят заниматься спортом и поддерживать хорошую форму. Удобное расположение, красивое оформление – эти площадки отлично дополняют спортивную инфраструктуру города. В скором времени здесь будут заниматься сотни ребят. Надеюсь, они вырастут прекрасными футболистами, будут играть и защищать честь нашего края на соревнованиях, – отметил Олег Кожемяко.