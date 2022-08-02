Трактор RSM 2375 – высокопроизводительный помощник для средних и крупных хозяйств!

За сезон у нас трактор обрабатывает около 1500 га земли. Одним из критериев выбора стала высокая производительность модели RSM 2375. И трактор полностью оправдал наши ожидания, удобный в эксплуатации, мощный и манёвренный, комфортабельный для работы. Ребята из отдела сервиса компании «Дальневосточный Автоцентр» (официальный дилер Ростсельмаш в Приморском крае) закрывают все вопросы по обслуживанию, если такие появляются, необходимые запчасти тоже всегда в наличии.