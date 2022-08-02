Цирк, Фунтик и немного цифры

Сказку по книге писателя Валерия Шульжика прочтёт известный артист Евгений Стычкин. История о том, как одарённый, талантливый поросёнок по приказу коварной Беладонны обманывает детей и взрослых, прося у них деньги на «строительство домика для трёх поросят», но затем порывает с преступным прошлым, сбегает, находит настоящих друзей и попадает в цирк, не оставит равнодушным никого.