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В школах Приморья устанавливают сервис школьного питания

2 августа 00:38
Фото: Ирина Павленко / пресс-служба правительства Приморского края
ООО «Цифровое Приморье» оборудует учебные учреждения новым удобным сервисом, благодаря которому можно перейти на безналичную оплату школьных завтраков и обедов.

Терминалы будут принимать карты школьника, которые с нового учебного года раздадут всем ученикам школ Владивостока, Находки, Уссурийска и Артёма.

Сервис предназначен для управления системой школьного питания, повышения скорости и качества организации группового питания, а также повышения прозрачности этого процесса как для родителей, так и для органов власти, – рассказали в «Цифровом Приморье».

Родителям не придётся переживать за сохранность наличности у детей. Карту школьника можно будет пополнять через личный кабинет на портале «Цифрового Приморья». Таким образом, сервис школьного питания ускорит переход на безналичную оплату школьного питания.

По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, «Цифровое Приморье» – это уникальный и важный проект, который позволит повысить качество среды проживания исходя из потребностей жителей края.

В Приморье реализуется государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы, а также социально значимые проекты и мероприятия в сфере информационных технологий и обеспечения доступа населения к государственным услугам.

#Новости#Образование#Приморский край#Общество
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