В Уссурийске популярны «Летние вечера»

Напомним, проект, задуманный центром социального обслуживания «Родные люди» как способ повышения физической и общественной активности пожилых людей, тех, кому, как говорится, «от 50 и старше», начал работу в Приморье ещё в 2019 году. И оказался настолько востребованным, так пришёлся по душе пожилым людям, что такие же площадки стали работать и во Владивостоке.