Весело и душевно отметят в Вольно-Надеждинском Яблочный Спас

Собравшихся на праздник в Вольно-Надеждинском ждёт интересный рассказ об истории и традициях празднования на Руси народного православного праздника, пословицы и поговорки о яблочном спасе, частушки под баян, а также участие в интересных конкурсах. Самые активные участники будут награждены призами. На протяжении всего вечера свои концертные номера будут дарить творческие коллективы и отдельные исполнители Центра культуры и досуга Надеждинского района.