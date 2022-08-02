Ветеран приморского футбола: Ждём суперкубок края!

Трижды в составе владивостокского «Портовика»! Тогда многие предприятия содержали команды в первенстве края, и я очень рад, что сейчас это постепенно возвращается, что в чемпионате у нас играет 12 команд. Рад, что возродилась массовость Кубка, одно время утратившего свой престиж, и что «Терминал Астафьева» поддерживает находкинский «Океан», команду мастеров «Динамо-Владивосток» и в партнерстве с обществом «Динамо» и правительством Приморского края, можно сказать, возродил Кубок. Это здорово, потому что массовость и есть развитие футбола в крае. Чем больше игр, тем быстрее развивается футболист, а чем больше турниров, тем больше стимул что-то выиграть. И теперь мое предложение — провести в межсезонье Суперкубок Приморского края между победителем чемпионата и «Динамо-Кубка»! Думаю, что это понравится и футболистам, и их болельщикам!