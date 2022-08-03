В ЕАО программа «Дальневосточный гектар» способствует самореализации людей

Для собственников «дальневосточных гектаров» правительством предусмотрены различные льготы и преференции. Так, начинающим фермерам предоставляют финансовую помощь в пределах трех миллионов рублей. Деньги нужно потратить на создание и становление собственного крестьянского хозяйства. Предусмотрена и единовременная помощь на бытовое устройство фермерства. Помимо этого, Москва предусмотрела финансовую поддержку от государства производителям, специализирующимся на растениеводстве. Об этом пишет eaomedia.ru.